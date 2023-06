Das erste und wohl beliebteste koreanische Grillrestaurant auf Mallorca, das Seúl BBQ, an der Plaza Progreso in Palmas hippem Stadtteil Santa Catalina macht dicht. Exquisite Gerichte, die auf Tischen aus Vulkangestein serviert wurden, gehörten in dem Kult-Restaurant zu der Besonderheit, die die Herzen vieler Stammkunden haben höher schlagen lassen.

In den sozialen Netzwerken schreiben die früheren Besitzer: "Alles hat seine Zeit und verläuft in Phasen, – in dieser jedoch muss unser Restaurant jetzt schließen."