Die Guardia Civil hat im Norden von Mallorca zwei junge Männer wegen Diebstählen in Hotelzimmern festgenommen. Die Beschuldigten, bei denen es sich um einen italienischen und einen spanischen Staatsbürger handelt, sollen in mehreren touristischen Unterkünften in Port d'Alcúdia eingebrochen sein.



Laut einer Pressemitteilung der Polizei begannen die Ermittlungen, nachdem eine Reihe von Beschwerden eingegangen waren. Dabei brachen die mutmaßlichen Täter immer dann in die Hotelzimmer ein, während die Gäste schliefen. In den meisten Fällen wurde vor allem Bargeld erbeutet. Im Rahmen einer diskreten Operation konnten die mutmaßlichen Täter schließlich ausfindig gemacht und festgenommen werden.



Port de Alcúdia ist einer der bedeutendsten Badeorte im Norden, was es dem fast 10 Kilometer langen Sandstrand an der Bucht von Alcúdia zu verdanken hat. Die Playa de Muro lockt jedes Jahr tausende Urlauber aus aller Welt an. Auch bei deutschen Touristen ist der Ort seit Jahrzehnten beliebt.