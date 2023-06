Unterklassig beim Kicken, oberklassig beim Saufen: Ein Tross des Fußballvereins FV Bonn-Endenich 1908 ist am Montagvormittag an der Platja de Palma mit nicht weniger als 1000 Veltins in den Tag gestartet. Dies berichtete das Online-Portal Mallorca-Services mit Verweis auf ein Beweisfoto, demzufolge der Saufrekord im Lokal Bamboleo in der Schinkenstraße aufgestellt wurde. Zur Verteidigung der 50 Mann durstigen Gruppe muss man sagen, dass die 1000 Bier in 0,2-Liter-Gläser ausgeschenkt wurden. Bei einem Einzelpreis von 2,30 Euro summierten sich so im Laufe der Bierorgie 2300 Euro. Ob die Männer im Anschluss noch in der Lage waren, das Establishment auf eigenen Beinen und ohne fremde Hilfe zu verlassen, war der Meldung nicht zu entnehmen.

Derweil herrscht im Neckar-Odenwald-Kreis, konkret in einem Dorf namens Ropfe (nicht Hopfen!), heute vermutlich Trauerstimmung. Denn dessen inoffizieller Bierrekord vom vergangenen August, ebenfalls im Bamboleo aufgestellt, währte mit der neu aufgestellten Bestmarke nicht einmal ein Jahr. Zur Erinnerung: 24 wackere Balltreter der SG Ropfe hatte damals zum Frühstück immerhin den Inhalt von 600 Gläsern Bier vernichtet. Ein Trostpflaster bleibt den Kickern aber: Sie verdrückten pro Kopf 24 Bier, die 50-Mann-Truppe kam am Montag nur auf 20 Glas Bier pro Kopf.