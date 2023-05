Kaum ist die Saison an der Playa de Palma auf Mallorca eröffnet, haben die ersten "Sauftouristen" für Schlagzeilen gesorgt. So auch eine Gruppe von deutschen Internet-Stars, die sich auf der Videoplattform YouTube und der Streamingplattform Twitch einen Namen gemacht haben. Gemeinsam feierten sie vor einigen Tagen so heftig an der Playa de Palma, dass Medienberichten zufolge die Polizei anrücken musste. Unter ihnen war der Hamburger Maximilian Stemmler, dem als "Trymacs" auf YouTube und Twitch insgesamt rund 5,5 Millionen Menschen folgen. Sein Kollege "Rewinside", der mehr als drei Millionen Follower hat, veröffentlichte bei YouTube ein Video, das die Partyszene zeigt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie eine große Gruppe junger Menschen grölend an der Promenade der Playa de Palma steht. Zuvor war die Streamer-Gruppe im Megapark gewesen und hatte dort schon gefeiert. Bis dahin nichts Ungewönhliches. Doch danach sei es am Strand zu einem Polizeieinsatz gekommen, schreibt das Gamer-Portal "Ingame". Das habe der Streamer "Rewinside" kürzlich in einem Livestream selbst bestätigt, heißt es. Die Beamten sollen das Partygelage aufgelöst und die jungen Leute des Strandes verwiesen haben.

In den vergangenen Tagen ist es auf Mallorca immer wieder zu Polizeieinsätzen wegen "Sauftouristen" gekommen. In Magaluf, der Partyhochburg für englischsprachige Urlauber im Südwesten Mallorcas, kam es am Wochenende zu einer Massenschlägerei. Rund 50 Menschen prügelten auf offener Straße aufeinander ein. An der Playa de Palma gab es schon Fälle des gefährlichen "Balconings". Meistens sind es alkoholisierte Urlauber, die an der Hotelfassade von Balkon zu Balkon klettern oder von den Balkonen in den Pool springen. Seit rund 10 Tagen sind die Feiermeilen am Ballermann und an anderen Stellen Mallorcas wieder geöffnet und bewirtschaftet. Ende April wurden die Season Openings groß gefeiert, unter anderem im Bierkönig und Megapark.