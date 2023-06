Eine Woche lang hat der mallorquinische Autovermieter OK Mobility auf dem New Yorker Times Square Präsenz gezeigt. Eine großformatige Anzeige auf dem ikonischen Nasdaq-Bildschirm sollte den US-Amerikanern nicht nur das Unternehmen, sondern auch Mallorca als immer näher rückendes Ferienziel bekannt machen. Damit nutzte OK Mobility den derzeit günstigen touristischen Rückenwind, für den die neue Direktverbindung zwischen New Jersey (Flughafen Newark) und Palma sorgt.

Der Marketingchef von OK Mobility, Pedro Pablo Sastre, sprach von einem "qualitativen Sprung" für das mallorquinische Unternehmen. Eine Woche sei der Autovermieter an "einem der emblematischsten und meistfrequentierten Orte der Welt" vertreten gewesen. Völliges Neuland sind die Vereinigten Staaten für OK Mobility jedoch längst nicht mehr. In Miami hatte die Marke 2020 einen OK Store eröffnet. Im Zuge der neuen Direktverbindung wolle sich das Unternehmen nun wiederholt auf den US-Markt konzentrieren, hieß es in einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".