Palma de Mallorca ist die Stadt in Spanien, in der der erste Gelenkbus mit Wasserstoffantrieb eingesetzt wird. Noch in diesem Monat soll das 18 Meter lange Gefährt eine Testphase durchlaufen, bevor es dann langfristig in die Flotte der Stadtbusse integriert wird. Vorgestellt wurde das nachhaltige Fahrzeug am Montag von Palmas Bürgermeister José Hila, dem Stadtrat für Mobilität, Francesc Dalmau und dem Leiter des Verkehrsbetriebes EMT, Mateu Marcús.

Ähnliche Nachrichten Mallorca-Nachbarinsel Ibiza nimmt erste Elektrofähre Spaniens in Betrieb Weniger Müll: Dieser Deutsche hat Plastikflaschen auf Mallorca den Kampf angesagt Der Bus, der über eine Kapazität von 140 Fahrgästen und eine Autonomie von fast 20 Stunden verfügt, wird mit Wasserstofftanks betrieben, wodurch er ohne Emissionen fahren kann. Das städtische Verkehrsunternehmen hatte in den vergangenen Monaten bereits fünf Wasserstoffbusse auf Palmas Straßen eingesetzt, die allerdings nur zwölf Meter lang sind. Auch zwölf Elektrobusse werden nach und nach in die EMT-Flotte integriert. Bürgermeister José Hila (M.), zusammen mit dem Stadtrat für Mobilität, Francesc Dalmau (l.), und dem Leiter der EMT, Mateu Marcús. Laut OB Hila wurden in der vergangenen Legislaturperiode 90 Prozent der veralteten EMT-Fahrzeuge gegen neue, nachhaltigere Busse ausgetauscht. Diese Modernisierung zeige das Engagement der (Noch)-Stadtregierung für einen nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr, so Hila. Zudem seien in den vergangenen Monaten die Dienstleistungen rund um den ÖPNV modernisiert worden. So ist das Aufladen der Fahrkarten mittlerweile über das Mobiltelefon möglich, außerdem wurden Bildschirme in den Bussen erneuert und eine EMT-App entwickelt.