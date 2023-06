Die Seeroute zwischen den Pityusen, eine der meistbefahrenen im Mittelmeer, hat einen neuen Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel. Es ist die Cap de Barbaria, die erste elektrische Fähre Spaniens, die ab sofort auf der Mallorca-Nachbarinsel Ibiza verkehrt. Das 82 Meter lange und 15,5 Meter breite Schiff, das mit einer Geschwindigkeit von 14 Knoten fahren kann, wurde von der Reederei Baleària speziell für die Strecke zwischen Ibiza und Formentera konzipiert.

Die Premiere des neuen Schiffes fiel mit den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der valencianischen Reederei zusammen. "Seit 25 Jahren gewährleisten wir die Anbindung der Bewohner der Pityusen und die Versorgung Formenteras mit Gütern. Wir fühlen uns diesen Inseln und ihren Bewohnern, aber auch ihrer Umwelt verpflichtet", sagte der Präsident von Baleària, Adolfo Utor, bei der Vorstellung der Cap de Barbaria vor Institutionen, Kunden und Vertretern der Nautikbranche in der vergangenen Woche im Hafen von Ibiza.

Die Cap de Barbaria ist ein Doppelendschiff, sodass sie sowohl vorne als auch hinten operieren kann und auf diese Weise die Be- und Entladung der 14 Lastwagen, die sie in ihrem Laderaum aufnehmen kann, beschleunigt. Darüber hinaus wurde bei der Konstruktion der Fähre berücksichtigt, dass sie bei allen Wetterbedingungen einsatzfähig ist, um die Versorgung der Insel Formentera mit wichtigen Produkten sicherzustellen.

Die neue Fähre von Baleària verfügt über einen OPS-Landanschluss, der es ermöglicht, sie während des Anlegens an das Stromnetz anzuschließen. Schiffe, die über dieses System verfügen, können ihre Hilfsmotoren abschalten, die für den Betrieb der Transferpumpen, der Kühlsysteme oder der Beleuchtung benötigt werden, und vermeiden so den Ausstoß von umweltschädlichen Gasen in die Atmosphäre. Darüber hinaus ist das Schiff für die Installation eines Wasserstoffsystems vorbereitet.

Luxuriöse Inneneinrichtung

Auf dem Oberdeck, das 390 Passagieren Platz bietet, befindet sich ein Chill-out-Bereich mit Designersofas und Liegestühlen, der durch Zelte vor der Sonne geschützt ist, mit einer großen Bar in der Mitte. An bestimmten Tagen werden in diesem Bereich DJ-Musik und ein Cocktailservice angeboten. Auf dem Hauptdeck gibt es weitere geschützte Außenbereiche und einen Aufzug, der den Durchgang mit der Garage verbindet.