In Palmas Stadtviertel El Terreno ist Dienstagnacht ein Teil der Fassade eines bewohnten Hauses eingestürzt. Die herbeigerufene Feuerwehr und Polizei evakuierten fünf Bewohner unverletzt, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Derweil dauerten die Aufräumarbeiten in der Calle Corb Marí den Mittwoch über an.



Den fünf Bewohnern zufolge geschah gegen 23.30 Uhr alles ganz schnell. "Ich war schon im Bett, dann hörte ich plötzlich einen Riesenlärm", sagte ein Mieter am Mittwoch. Ihm stecke der Schrecken auch Stunden später noch in den Knochen. Er habe zuerst an seine Tiere gedacht und versucht, das Haus mit ihnen auf dem Arm zu verlassen. Die anderen vier Bewohner wollten offenbar seinem Beispiel folgen und ebenfalls die Flucht auf die Straße antreten. Weit kamen sie jedoch nicht, die herabgestürzten Mauer- und Balkonreste versperrten den Weg ins Freie.



Überrascht von dem teilweisen Einsturz des Hauses zeigten sich die nun wohnungslosen Bewohner nicht. "Wir hatten die Eigentümerin bereits vor drei Monaten auf die offensichtlichen Baumängel hingewiesen", so der Bewohner. Viel bewirkt hätten die Warnungen nicht, die Eigentümerin habe die Zimmer unverdrossen weiter vermietet. "Das war ihr alles egal." In dem Wohnhaus, das sich über zwei Etagen verteilt, bewohnten die Mieter jeweils nur ein angemietetes Zimmer.



Am Mittwoch setzte sich die Eigentümerin mit ihren Mietern in Verbindung, allerdings nicht, um ihnen Hilfe anzubieten. Sie habe vorgeschlagen, dass sämtliche Mieter ein Schreiben unterzeichneten, demzufolge sie freiwillig die Zimmer räumten, so der Bewohner. "Danach will sie uns die Kaution zurückerstatten."



Derweil trafen am Ort des Geschehens Experten des Bauamts von Palma ein. Sie sollen klären, welche konkreten Mängel zum Einsturz des Hauses führten.