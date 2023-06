Gute Nachricht für Verkehrsteilnehmer im Osten Mallorcas: Spätestens Anfang Juli soll mit den Ausbesserungsarbeiten an der Landstraße Felanitx-Manacor begonnen werden, teilte der verantwortliche Dezernent im Inselrat von Mallorca, Iván Sevillano, am Donnerstag mit. Derzeit würden bereits die technischen Vorbereitungen für den Baubeginn laufen, sagte der demnächst aus dem Amt scheidende Politiker gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Sevillano äußerte sich "zufrieden" darüber, dass das im Wahlprogramm enthaltene Projekt "noch in dieser Legislaturperiode in Angriff genommen wird".

Im Rahmen der Bauarbeiten soll zunächst der in die Jahre gekommene oberste Asphaltbelag abgetragen und anschließend durch einen neuen ersetzt werden. Ferner soll auf Höhe der Abzweigung Richtung Son Macià ein Verkehrskreisel errichtet werden. "Damit setzen wir diesem Unfallschwerpunkt endlich ein Ende", so Sevillano. Für die 3,3 Millionen Euro teuren Arbeiten ist eine Bauzeit von sechs Monaten vorgesehen. Weil die Fahrbahn nicht erweitert würde, seien auch keine Grundstücksenteignungen erforderlich gewesen, sagte der Dezernent für Straßenbau. Noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist das Projekt der Verkehrsberuhigung am Ortseingang von Felanitx, von Campos kommend. Dort soll ein Boulevard mit Grünstreifen und einem separaten Fahrradweg entstehen, gab Sevillano bekannt. Der Inselrat habe dem entsprechenden Bauprojekt in dieser Woche grünes Licht erteilt. Der Ausschreibungsprozess und die Durchführung des Vorhabens muss die derzeitige Regierungsmannschaft aber ihrer Nachfolgeregierung überlassen.