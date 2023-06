Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend ist auf Mallorca ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge stieß der 15-Jährige, der auf einem Motorroller unterwegs war, auf der Landstraße zwischen Artá und Canyamel gegen 20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der junge Mann wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt beim Aufprall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.

Augenzeugen riefen sofort den Rettungsdienst, der wenig später mit einem Krankenwagen und einem Notarztfahrzeug an der Unfallstelle eintraf. Den Sanitätern und dem Arzt gelang es, den jungen Mann zu stabilisieren und ihn auf schnellstem Weg ins Universitätsklinikum Son Espases nach Palma zu bringen. Dort wurde das in diesen Fällen gängige Protokoll für schwere Kopfverletzungen ausgelöst und der Verunfallte wurde sofort von Experten für diese Art der Verletzungen betreut. An der Unfallstelle kümmerte sich ein Psychologe um Angehörige und die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, die unverletzt geblieben waren.