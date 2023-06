In der derzeit unangenehm heißen Luft auf Mallorca findet sich ungewöhnlich viel Saharasand. Laut dem Wetterdienst Aemet ist es deshalb seltsam diesig auf der Insel. Wegen der sandreichen, aus dem Süden kommenden Luft fallen die Werte nachts nicht unter 20 Grad, sodass es für manch einen schwierig ist, Schlaf zu finden. Die Warnstufe Gelb in der Mitte, im Norden und im Nordwesten der Insel galt auch am Mittwoch.

Am Dienstag erreichten die Werte örtlich über 36 Grad: In Sineu wurden 36,2 Grad gemessen, mehr als im Hitzedorf Sa Pobla mit 35,3, Palma (35,6), Pollença (35 Grad) und Porreres (34,4 Grad). An anderen Orten wie Son Servera, dem Kap Blanc, und Ses Salines wurde die 30-Grad-Marke nicht geknackt. Nachts war es am wärmsten an der Dic-Oest-Mole mit 24,5 Grad. Auf dieser Wetterkarte ist zu sehen, wie sich der Sahara-Sand ausbreitet. Ähnliche Nachrichten Sommer kommt auf Touren: Schwüle Extrem-Hitze macht Mallorca zu schaffen So unangenehm stickig wie bislang soll es in den kommenden Tagen auch weitergehen mit dem Wetter: Bis zum kommenden Wochenende liegen die Höchsttemperaturen bei 33 bis 34 Grad, nachts fallen sie nicht unter 22 Grad. Der manchmal schwache und manchmal böige Wind erreicht die Insel weiterhin aus südlichen Richtungen. Die Regionalregierung empfiehlt den Menschen, sich nicht allzu lange unter der Sonne aufzuhalten und sportliche Aktivitäten im Freien zu unterlassen. Bei der aktuellen Wärme handelt es ich aber noch nicht um eine Hitzewelle, weil die Werte die 35-Grad-Marke im Schnitt momentan nicht überschreiten. Durch das warme Wetter erhöht sich auch die Meerwassertemperatur recht schnell, sie liegt derzeit bei 23 bis 25 Grad.