Ein Mann mittleren Alters ist am frühen Donnerstagmorgen in Andratx von bislang unbekannten Tätern brutal zusammengeschlagen worden. Von Anwohnern herbeigerufene Polizeibeamte hätten den Mann mit Kopfverletzungen am Boden liegend vorgefunden, meldete MM-Schwesterblatt "Ultima Hora". Ein Notarzt brachte den Verletzten zur Behandlung ins Universitätskrankenhaus Son Espases. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Tathergang auf.

Zeugenaussagen zufolge machten zum Tatzeitpunkt mehrere randalierende Personen die Straßen der Ortschaft unsicher. Anwohner sprachen gegenüber den Medien von zerschlagenen Autospiegeln und Flaschen. Als die alarmierten Ordnungshüter eintrafen, trafen sie zwar weder Ruhestörer noch Sachbeschädiger an, jedoch den verletzten Mann. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief erfolglos. Das Opfer trug zum Tatzeitpunkt keinen Ausweis bei sich.