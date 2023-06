Sonne satt bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen um die 30 Grad. In den kommenden Tagen soll sich Mallorca nach Prognosen des regionalen Wetterdienstes von seiner besten Klima-Seite zeigen. In einer Pressemitteilung hieß es am Freitag, dass ein moderates Hochdruckgebiet die in den vergangenen Tagen über der Insel drückende afrikanische Hitze ablöst. Während die Temperaturen im Südwesten des Festlandes am Sonntag noch bis zu 42 Grad erreichen könnten, soll der Temperaturanstieg im Osten Spaniens und auf den Balearen angenehmer ausfallen.

Vorhersage für Samstag (UV-Wert 10) in verschiedenen Gemeinden: Alcudia (21C) 29C, leichte bis mäßige Nordbrise; Luftfeuchtigkeit 45%. Vorhersage für drei Tage - So: 30, Mo: 31, Di: 31. Andratx (19C) 30C, leichte Westbrise aus Süden; Luftfeuchtigkeit 40%. Sun: 30, Mo: 31, Di: 31. Binissalem (19C) 34C, leichte Südostbrise, die auf leichten Westwind dreht; Luftfeuchtigkeit 35%. So: 34, Mo: 36, Di: 35. Deya (19C) 30C, leichte Nordbrise abflauend bis ruhig; Luftfeuchtigkeit 45%. So: 30, Mo: 31, Di: 31. Palma (19C) 32C, schwacher Südwind, der auf leichten Südwest abflaut; Luftfeuchtigkeit 35%. So: 34, Mo: 33, Di: 32. Pollensa (21C) 31C, leichte Nordbrise; Luftfeuchtigkeit 40%. So: 33, Mo: 33, Di: 33. Porreres (18C) 34C, leichter Nordostwind, der auf leichten Südostwind abflaut; Luftfeuchtigkeit 30%. So: 35, Mo: 35, Di: 35. Sant Llorenç (19C) 31C, schwacher Nordwind, der auf Ost dreht; Luftfeuchtigkeit 35%. So: 32, Mo: 33, Di: 33. Santanyi (18C) 31C, leichter Nordwind aus Ost, Luftfeuchtigkeit 35%. So: 31, Mo: 31, Di: 32. (19C) 33C, leichte Brise aus Nordost, die auf Süd dreht; Luftfeuchtigkeit 30%. So: 33, Mo: 35, Di: 34. * Leichte Brise bis 11 km/h; schwach bis 19.