Ein Altstadtbummel durch Palma de Mallorca gehört für viele Insel-Liebhaber unbedingt dazu. Wer gerne einkaufen geht, muss nicht erst bis Montag warten. Denn Sonntag, 25. Juni, ist in Palma verkaufsoffen. Viele Läden und Boutiquen in der Innenstadt werden ab 10 Uhr geöffnet sein. Nicht nur die großen Ketten, wie H&M und Zara, sondern auch kleinere Geschäfte werden ihre Pforten öffnen. Parallel dazu ist am Donnerstag, 22. Juni, der Sommerschlussverkauf losgegangen. Bikinis, Sandalen, Shorts und Kleider kann man jetzt mit 30, 40 oder teilweise sogar 70 Prozent Rabatt kaufen.

Viele Geschäfte beginnen mit kleineren Rabatten, die sich in den nächsten Wochen erfahrungsgemäß steigern. Der Sommerschlussverkauf, der auf Spanisch "Rebajas" und auf Katalanisch "Rebaixes" heißt, beginnt in diesem Jahr so früh wie nie zuvor. Normalerweise ist der Start auf den 1. Juli datiert. Im Vorfeld setzen sich aber vor allem die großen Filialisten mit einem Beginn am 22. Juni durch. Zu diesem Thema hatte es einige Reibereien zwischen den Handelsverbänden auf Mallorca gegeben.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum einen wurden bisher wurde noch nicht so viel Sommerware verkauft, denn der Sommer – inklusive hoher Temperaturen – hat in diesem Jahr etwas später begonnen als üblich. Mit dem Beginn des Sommerschlussverkaufs am 1. Juli hatten sich Einzelhändler auf Mallorca außerdem erhofft, noch mehr Urlauber ansprechen zu können. In Spanien sind die Sommerferien gerade erst losgegangen. In Deutschland ist Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland in dieser Woche in die Ferien gestartet.