Die bedenklichen Zustände an der Playa de Palma auf Mallorca sorgen nach wie vor weit gefächert für Verärgerung. Der im Bierkönig tätige DJ Chris Caramello verbreitete über Instagram ein Video, das die völlig zugemüllte Promenade des bei vielen Exzesstouristen beliebten Ferienareals zeigt. Es ist zu sehen, dass auch auf dem Strand viel Müll liegt, vor allem aber der Gehweg und die Mauer, die diesen vom Sand trennt, sind völlig verdreckt.

"Es ist ja in Ordnung, wenn man feiert, aber es ist ein absolutes No-Go, den Strand wie eine Müllkippe zu hinterlassen", so der DJ gegenüber MM. "Ich war heute ausnahmsweise früh dort unterwegs, und es sah wirklich schlimm aus. Es kann doch nicht so schwer sein, seinen Abfall einfach in einem Mülleimer zu entsorgen. Wir brauchen die Party-Urlauber und es ist ja auch immer tolle Stimmung, aber das mit dem Müll muss endlich mal in den Köpfen ankommen."

Unterdessen warfen die Hoteliers der Playa de Palma der Stadtverwaltung vor, die Gegend willentlich vernachlässigt zu haben und sie weiterhin links liegen zu lassen. Sauberkeit und Sicherheit existierten dort nicht, teilte José Antonio Fernández de Alarcón mit, der Chef des zuständigen Verbandes. Diesem gehören 115 Hotels mit insgesamt mehr als 35.000 Betten an.

Zwar würden sich die Hoteliers anstrengen, die Situation zu verbessern, doch der Stadt sei dies offensichtlich egal, so Fernández de Alarcón. Es könne nicht angehen, dass es viele Verordnungen gebe, aber alles schmutzig sei, und dass man sich in der Gegend unsicher fühle. Es sei die Zeit gekommen, härter durchzugreifen. Die sozialistisch geführte Linkskoalition war am 28. Mai abgewählt worden. Die neue konservative Verwaltung ist erst seit wenigen Tagen im Amt, verspricht aber "harte Hand", wenn es um Sicherheit und Sauberkeit geht.

Schon Anfang Juni hatten Unternehmer, darunter deutsche Wirte, über die bedenklichen Zustände an der Playa de Palma beklagt. "So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie", sagte damals Beatrice Ciccardini, die Betreiberin des Restaurants "Zur Krone" an der Playa. Auch Michael Bormann, Betreiber des Lokals "Deutsches Eck", hat viel Arbeit. "Wir sind jetzt schon kaputt. Die Feierlust ist schon sehr extrem dieses Jahr. Nach Corona herrscht eindeutig Nachholbedarf."