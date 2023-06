Meer, Gebirge und dieses ganz besondere Licht – Mallorca bietet viele schöne und einzigartige Fotomotive für Urlauber und Professionelle Fotografen. So ist es auch Carlos Sánchez ergangen, der kürzlich auf der Insel im Urlaub war. Er hat am Strand von Sa Calobra im Nordwesten Mallorcas den perfekten Moment mit seiner Kamera festhalten können. Dabei sprang ein junger Mann mit weit von sich gestreckten Armen und angewinkelten Beinen von einem Felsen ins Wasser. Es ist eine Szene, die voller Energie und Freiheit steckt, und dieses einzigartige Mallorca-Gefühl wiedergibt.

Creo que a este chico que estaba el 5 de junio en Sa Calobra, Mallorca, le gustaría tener esta foto. Twitter, haz tu magia ✨ pic.twitter.com/KJOnzR9fKh — Carlos Sánchez (@chocotuits) June 21, 2023

Doch wer ist der Mann auf dem Foto? Jetzt sucht der Fotograf Carlos Sánchez den Protagonisten seines Fotos, wie er in einem Interview mit der MM-Schwesterzeitung "Última Hora" erzählte. Das Foto sei in sozialen Netzwerken viral gegangen und wurde schon über zehntausend Mal angesehen, nachdem er es bei Twitter und Instagram geteilt hatte. Es wurde auch schon fast viertausendmal geteilt, um den Mann auf dem Foto ausfindig zu machen. Aufgenommen wurde das Bild am 5. Juni in Sa Calobra. "Die Leute wollen wissen, wie diese Geschichte ausgeht, und ich bin entschlossen, sie zu Ende zu bringen", sagte er im Interview.

Fotograf Carlos Sánchez sucht den Klippenspringer auf dem Foto. Können Sie helfen? Foto: privat

Wer sich auf dem Bild erkennt, oder einen Freund dahinter vermutet, kann sich gerne an die Redaktion des Mallorca Magazin wenden, per Mail an red@mallorcamagazin.net.