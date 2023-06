Ein Hai hat am Montag auf Mallorca Angler vor dem Kap Formentor überrascht. Schon aus der Ferne, so die "Pescadores", hätten sie ein größeres Tier entdeckt, das sich immer mehr ihrem Boot näherte. Schließlich sei ihnen klar geworden, dass es sich um einen Hai handelt. Sofort hätten sie sich dazu entschlossen, den Motor abzustellen, um den Hai weder zu erschrecken, noch ihn zu verletzten. Einer der Fischer nahm schließlich ein Video von dem Raubfisch auf.

Kurios: Einer der Angelhaken der Männer hatte sich am Maul des Hais verfangen. Mehrere Minuten lang versucht die Besatzung, den Hai an sich heranzuziehen, um den Haken zu entfernen, was einem der Männer schließlich gelang. Bevor sich der Hai entfernte, streichelte der Mann das Tier. Die anderen Männer kommentierten seine Tat mit zahlreichen "Hostia"-Rufen ("Wahnsinn!").

In den vergangenen Monaten war es vor Mallorca mehrfach zu Hai-Sichtungen gekommen. Vor einigen Tagen war auch ein Blauhai im Hafen von Ciutadella (Menorca) aufgetaucht. Im Mai entdeckten Fischer einen toten Hai in den Gewässern um Sa Calobra.