Vor der Küste von Menorca, der Nachbarinsel von Mallorca, ist ein Blauhai gesichtet worden. Das Tier schwamm Augenzeugen zufolge am Donnerstag bis hinein in das flache Hafenbecken der Stadt Ciutadella. Von dem Vorfall wurden mehrere Videos gedreht und in die sozialen Netzwerke gestellt. Allgemein vermutet wird, dass der Hai verletzt oder krank ist, weil solche Tiere normalerweise nicht in Küstennähe unterwegs sind.