Beamte der Nationalpolizei in Palma haben vor wenigen Tagen drei Osteuropäer festgenommen, die unter Verdacht stehen, mehrere Taschen- und Trickdiebstähle am Flughafen Son Sant Joan begangen zu haben. Ihre bevorzugte Masche: Unter fadenscheinigen Gründen sprachen sie ausländische Urlauber auf dem Parkdeck an, die gerade dabei waren, ihre Koffer im Auto zu verstauen oder herauszuholen. In einem unbemerkten Augenblick entwendeten die Diebe dann Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Nach Polizeiangaben soll die Bande ihre Opfer um Wertsachen und Bargeld im Gesamtwert von 9000 Euro erleichtert haben.

Die drei festgenommenen Diebe gehören nach Mitteilung der Polizei zu einer Bande von "streunenden" Trickdieben aus Osteuropa, die zur Hauptferienzeit zwischen den Kanaren und den Balearen pendeln, um Touristen an Flughäfen und in anderen einschlägigen Urlaubszentren zu bestehlen. Die drei jetzt festgenommenen Täter waren der Polizei in Palma wegen ähnlicher Delikte in der Vergangenheit bereits bekannt. Sie wurden nach ihrer Verurteilung in einem Express-Verfahren von Mallorca ausgewiesen, mussten innerhalb von 48 Stunden die Insel verlassen und dürfen unter Strafandrohung vorerst nicht dorthin zurückkehren.

Die Polizei gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass aufgrund der hohen Anzahl erwarteter Touristen in diesem Sommer auch mit einer entsprechend großen Anzahl an Trickdieben auf den Balearen zu rechnen sei. Urlauber werden daher aufgefordert, besondere Vorsicht walten zu lassen und sich beispielsweise nicht von Unbekannten ansprechen zu lassen, die lediglich darauf abzielen, ihre Opfer abzulenken, um anschließend die Gelegenheit zu nutzen, sie zu berauben.