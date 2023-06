Es ist für viele Deutsche ein Stück Heimat auf Mallorca: Ein Einkauf in den Drogeriemärkten, die man aus Deutschland kennt. Auf die Rossmann-Filiale in Manacor müssen Urlauber und Residenten aber seit einiger Zeit verzichten. Nach einem verheerenden Großbrand im März dieses Jahres war klar, dass der Laden einige Monate geschlossen sein wird. In den vergangenen Tagen ist die Drogerie aber bei Google wieder als "geöffnet" eingetragen gewesen. Welche Information ist nun richtig? MM hat bei der Pressestelle in Deutschland nachgefragt. Ergebnis: Es ist auch weiterhin Geduld gefragt, denn ein Eröffnungstermin steht noch nicht fest.

"Aufgrund des Brandschadens werden aktuell die baulichen und statischen Strukturen des Gebäudes überprüft, weshalb wir derzeit noch kein Datum für die Wiedereröffnung benennen können", erklärt eine Sprecherin der Pressestelle. Aber eins ist sicher: "Die Verkaufsstelle in Manacor wird wieder eröffnet", schreibt sie in ihrer E-Mail. Nach einem Hinweis des Mallorca Magazins sind auch die Öffnungszeiten bei Google Maps aktualisiert worden. Statt "abierto" für geöffnet kann man dort ein "cerrado temporalmente", also vorübergehend geschlossen, nachlesen. Bei einem Großbrand in dem Industriegebiet in Manacor im März dieses Jahres war die Rossmann-Filiale stark beschädigt worden. Der Brand war in dem angrenzenden Möbelgeschäft Jysk ausgebrochen und hatte die umliegenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Es ist die bisher einzige Filiale der deutschen Kette auf Mallorca. Sie war erst im Mai 2022 eröffnet worden. Der deutsche Drogerie-Platzhirsch auf Mallorca ist Müller. Die rund zehn Filialen auf der Insel sind unter vielen Residenten und Urlaubern sehr beliebt. Es gibt unter anderem Filialen in Manacor, Llucmajor, Campos, Capdepera und Santa Ponça sowie mehrere in der Inselhauptstadt Palma. Die Sortimente unterscheiden sich minimal von denen in Deutschland. Aber es gibt auch spanische Drogerien, wie etwa Clarel, die auf den Balearen sehr gut angenommen werden. Die Marke DM plant nicht, sich ebenfalls auf Mallorca anzusiedeln. Das hatte MM im Februar exklusiv berichtet.