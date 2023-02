Wird es auf Mallorca bald noch eine deutsche Einkaufsmöglichkeit geben? Vor allem Frauenherzen dürften höher schlagen bei dem Gedanken, dass sich die Drogeriemarktkette DM vielleicht demnächst auch auf den Balearen ansiedeln könnte. Das Sortiment umfasst Kosmetik, Körperpflege, Haushaltswaren, Baby- und Kinderbedarf, aber auch Dekorationsartikel, Gesundheitsartikel und Nahrungsmittel für Mensch und Tier. In Deutschland ist DM der umsatzstärkste Drogeriemarkt und hat sich auch schon in anderen europäischen Ländern niedergelassen. Es gibt zum Beispiel Filialen in Tschechien, Österreich, Rumänien und Italien.

MM hat bei der Pressestelle des Unternehmens nachgefragt. Markus Trojansky ist bei DM verantwortlich für das Ressort Expansion und gibt der Redaktion folgende Antwort: "Wir freuen uns sehr, dass der gute Ruf des Unternehmens dm in der Öffentlichkeit dazu führt, dass uns täglich Anfragen und Mitwirkungsangebote für die Expansion der dm-Märkte in andere Länder, Regionen und Kontinente erreichen. Derzeit konzentrieren wir uns allerdings weiterhin auf die Expansion in den von uns bereits belegten Ländern. Daher sind aktuell keine Aktivitäten in andere Länder geplant." Also hat die Drogeriekette erst einmal nicht vor, sich auch auf Mallorca anzusiedeln.

Erst im Juni vergangenen Jahres hatte die deutsche Drogeriemarktkette Rossmann ihre erste Filiale auf der Insel eröffnet. Das Geschäft in Manacor ist aber nicht die erste spanische Filiale, es gibt auch welche in Valencia oder an der Costa Blanca. Müller ist mit rund 10 Filialen der am stärksten auf Mallorca vertretene Drogeriemarkt. Es gibt unter anderem Filialen in Manacor, Llucmajor, Campos, Capdepera und Santa Ponça sowie mehrere in der Inselhauptstadt Palma. Die Sortimente unterscheiden sich minimal von denen in Deutschland. Aber es gibt auch spanische Drogerien, wie etwa Clarel, die auf den Balearen sehr gut angenommen werden.

Im März vergangenen Jahres hatte es einen Wechsel an der Müller-Spitze gegeben. Geschäftsführer Erwin Müller hatte einen Insulaner als Leiter der Märkte in Spanien berufen. Der frühere Hotelmanager Pedro Amengual übernahm die Leitung. Erwin Müller lebt mit seiner Frau immer mal wieder auf der Insel. Ihnen gehört eine Finca, ein Weingut und ein Golfplatz. In Spanien ist Müller nur auf Mallorca vertreten. Doch laut der "Lebensmittel Zeitung" ist wohl geplant, auf das Festland zu expandieren.