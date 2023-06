Das internationale Luftverkehrszeichen steht bereits an der Außenseite des Wasserflugzeugs aufgedruckt: 9H-Palma. Mit diesem Nummernschild und einer Zweipropeller-Maschine, die statt Rädern Wasserkufen auf ihrer Unterseite trägt, will die Airline Isla Air noch in diesem Jahr die Verbindung zwischen den einzelnen Balearen-Inseln aufnehmen.

Starten soll die sogenannte Twin Otter möglicherweise in der Bucht von Palma, um anschließend rund 40 Minuten später im Hafen von Ibiza-Stadt aufzusetzen. Platz ist in der Maschine für 15 Passagiere sowie den beiden Piloten. Erste Tests wurden vor wenigen Tagen in der Nähe von Marseille erfolgreich durchgeführt. Damit das Wasserflugzeug auf den Balearen Personentransporte anbieten kann, bedarf es jedoch noch verschiedener Genehmigungen, wie beispielsweise von der regionalen Hafenbehörde. Isla Air will fünfmal pro Tag zwischen Palma und Ibiza verkehren, daneben sollen auch die anderen Schwesterinseln angeflogen werden, insbesondere Mahón auf Menorca, bis zu viermal täglich, sowie Formentera, bis zu siebenmal täglich. In einer zweiten Phase sollen auch Verbindungen zum Festland nach Valencia und Alicante eingerichtet werden.