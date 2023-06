In unmittelbarer Nachbarschaft zur mallorquinischen Königsresidenz eröffnet Ende Juli ein neues 4-Sterne-Hotel mit dem etwas sperrigen Namen Belle Marivent Mediterranean Petit Hotel. Das gab die Súmmum Hotel Group, hinter der die Unternehmerdynastie Vich steht, am Mittwoch mittels einer Pressemitteilung bekannt. Eigentümer des völlig modernisierten Hauses ist allerdings das Partnerunternehmen OK Properties Socimi.

Und das "Petit" steht zu Recht im Namen. Das Haus mit urbanem Charakter zählt gerade einmal 16 Zimmer, wovon zehn Juniorsuiten sind. Auf einen Pool müssen die Gäste verzichten, dafür bietet sich von der Dachterrasse ein Blick auf die Gärten der sommerlichen Königsresidenz und die Bucht von Palma. Zwei Restaurants, die von einem "angesehenen Gastronomieunternehmen" geleitetet werden, sind für das leibliche Wohl der Gäste zuständig. Das Interieur wird in der Pressemitteilung als "elegant, sophisticated und mit mediterranem Spirit" bezeichnet. Zur Súmmum Hotel Group, die seit mehr als vier Jahrzehnten besteht, zählen derzeit nach deren eigenen Angaben sechs Herbergen. In diesem Jahr will das Unternehmen insgesamt vier weitere Hotels eröffnen.