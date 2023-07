Die Menschen auf Mallorca müssen sich auf die erste Hitzewelle des Jahres gefasst machen. Wie der Wetterdienst Aemet prognostiziert, soll diese nach noch nicht allzu heißen Tagen am Samstag beginnen. Dann wird bei viel Sonne örtlich mit 34 bis 35 Grad gerechnet. Nachts geht es dann wohl nicht unter 24 Grad, was manch einen um den verdienten geruhsamen Schlaf bringen dürfte.

Noch sind die Werte jedoch erträglich: Am Montag wurden "nur" 30 Grad erreicht, bis Donnerstag steigt das Quecksilber allerhöchstens auf 31 Grad. Doch am Freitag werden höchstwahrschenlich schon 33 Grad verzeichnet. Die hohen Werte dürften die Meerestemperatur noch nach oben treiben, an der Playa de Palma beträgt diese bereits 27 Grad.

Am Sonntag konnten die Menschen auf Mallorca geradezu durchatmen: An vielen Orten wurden keine 30 Grad erreicht, in Portocolom etwa lediglich 27,8, in Son Servera 28,3, in Ses Salines 28,2 Grad und in Banyalbufar 27,7 Grad. Nachts war es in Sa Pobla mit 17,8 Grad sogar erträglich, was auch in Pollença (18,1 Grad), am Flughafen von Palma (18 Grad) und in Sineu (18,7 Grad) der Fall war.

Das Wetteramt Aemet rechnet mit einem sogar noch heißeren Sommer als im vergangenen Jahr. Damals war die Insel von gleich vier Hitzewellen mit über 35 Grad überrollt worden. Das waren so viele wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht. Experten bringen diese Entwicklung mit dem fortschreitenden Klimawandel in Verbindung.