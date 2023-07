Beamte der spanischen Nationalpolizei haben auf Mallorca eine 45-jährige Touristin festgenommen, die ihre fünfjährige Tochter allein in ihrem Hotel gelassen haben soll, um sich zu stundenlang hemmungslos zu betrinken. Das Hotel befindet sich laut einer Pressemitteilung auf dem Gebiet der Gemeinde Manacor im Insel-Osten.

Der irischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, von morgens bis abends permanent Bier getrunken zu haben, während sich Urlauber, die sie kürzlich kennengelernt hatte, um die Minderjährige kümmerten. Diese verköstigten das Kind auch und begleiteten es zum Pool.



Als die Urlauberin sichtlich stark betrunken war, gaben ihr die Angestellten des Hotels den Angaben zufolge keinen Alkohol mehr. Doch die Frau ging in einen Supermarkt und brachte Alkohol in das Hotel. Einige Gäste verständigten schließlich die Nationalpolizei. Die herbeigerufenen Beamten fanden die Urlauberin in einem bemitleidenswerten Zustand vor.

Daraufhin wurde die Irin festgenommen, das Kind wurde in ein Zentrum für Obhut überführt. Einen Tag später reiste der Vater nach Mallorca, um sich um die Fünfjährige zu kümmern.