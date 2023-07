Nachdem bekannt geworden war, dass dem Mädchen Laura in S'Arenal eines ihrer Hörgeräte offenbar gestohlen worden war, gibt es auch unter deutschen Residenten auf Mallorca Spendenbereitschaft. Ein deutscher Unternehmer und andere Bundesbürger boten gegenüber MM an, der fast tauben Jugendlichen unter die Arme greifen zu wollen. Jedes dieser Cochlea-Implantate hat den Wert eines Autos, nämlich 14.000 Euro.

Der 14-jährigen Residentin mit schwedischen Wurzeln waren die Geräte am vergangenen Samstag am Strand neben dem Yachtclub Arenal abhandengekommen. Laura hatte mit ihren Freunden einen Nachmittag am Strand verbringen wollen. Eines der Implantate wurde von einem Straßenhändler am Strand gefunden und Laura zurückgegeben. Das Gerät war nass. Doch es fehlt das zweite.

Laura benötigt beide Implantate, um richtig hören zu können. Sie weist darauf hin, dass weder die Mobiltelefone noch die Geldbörsen gestohlen wurden. "Sie haben nur eine kleine rosafarbene Tasche mit den beiden Implantaten mitgenommen", erinnerte sich Mutter Jessika gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Laura war ihre ersten Lebensjahre normal aufgewachsen, bis sie fast taub wurde. Helfen konnten ihr, wie ihre Mutter im vergangenen Jahr gegenüber der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Majorca Daily Bulletin" sagte, nur die teuren Cochlea-Implantate. Diese waren eine sehr große Hilfe. Das Mädchen entwickelte sich bestens, konnte am normalen Schulunterricht teilnehmen und erzielte gute Noten. Damit das auch so weitergeht, wird auf Hilfe gehofft.

Wer spenden will, wende sich an red@mallorcamagazin.net.