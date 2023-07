Wer dieser Tage zum Sommerurlaub machen nach Mallorca kommt, sollte sich auf extreme Hitze gefasst machen. Wie das spanische Wetteramt Aemet mitteilt, werden zum Beginn der kommenden Woche bis zu 41, teilweise sogar 42 Grad auf der Insel erwartet. Diese rekordverdächtigen Temperaturen soll das Thermometer am Dienstag anzeigen. Bis es so weit ist, klettert das Quecksilber nach noch angenehmen Werten in der vergangenen Tagen konstant nach oben, was viele Einheimische, Residenten und Touristen an die Strände ziehen wird.

Ähnliche Nachrichten Heißer Mallorca-Sommer: So warm ist das Mittelmeer bereits Mehr ähnliche Nachrichten Bereits am Freitag werden in der Bucht von Palma 35 Grad erreicht, an der Ostküste 32, in der Gegend um Pollença, Alcúdia und Sa Pobla 33 Grad. Nachts sinken die Werte kaum mehr unter 23 Grad. Am Samstag und Sonntag wird es dann noch heißer, mit Temperaturen um 33 bis 36 Grad im Westen und Südwesten und 34 bis 38 Grad in der Inselmitte. Am Montag können dann 39 Grad erreicht werden, mit einem Knacken der 40-Grad-Marke ist am Dienstag in der Inselmitte zu rechnen. Mit einem langsamen Rückgang der Temperaturen ist ab Mittwoch zu rechnen. Bei der nun nahenden Wärme handelt es sich um die erste Hitzewelle des Jahres. Bisher war es auf Mallorca, anders als in vergangenen Jahren, recht angenehm. Die Wassertemperatur rund um die Insel beträgt 26 bis 27 Grad.