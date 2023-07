Erneut ist eine Person auf Mallorca totgefahren worden. In der Nacht zum Donnerstag wurde in Palma eine 52-jährige Frau auf der Manacor-Straße von einem Auto erfasst und überrollt. Die schnell herbeigeeilten Hilfskräfte konnten nichts mehr für sie tun. Am Steuer des Fahrzeugs saß eine Frau, die nicht unter Alkoholeinfluss stand. Die Guardia Civil vermutet, dass die ums Leben gekommene Frau bereits auf der Straße lag, als sie von dem Auto erfasst wurde.

Zu dem Unfall kam es auf der Höhe der Hausnummer 45 gegen 3.40 Uhr auf einem Fußgängerübergang mit Ampel. Nach dem Unfall fanden Lokalpolizisten die schon verstorbene Frau unter dem Pkw vor. Spezialisten der Inselfeuerwehr mussten diese dann hervorholen. Die Manacor-Straße ist eine der wichtigsten und meistbefahrenen Ausfallstraßen von Palma. Erst am frühen Dienstagmorgen war ein Lkw-Fahrer, dessen Fahrzeug eine Panne hatte, auf der Ringautobahn um Palma totgefahren worden. Der Mallorquiner hatte Hilfe holen wollen, wurde aber von einem Auto erfasst. Die Frau, die das Gefährt steuerte, beging zunächst Fahrerflucht, stellte sich aber einige Stunden später der Polizei. Sie wurde inzwischen gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Wenige Stunden später krachte ein 64-Jähriger mit seinem Pkw auf der Landstraße Ma-2200 bei Pollença gegen einen Baum und starb sofort.