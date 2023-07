Auf Mallorca wird kommende Woche die erste Hitzewelle erwartet. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet steigt das Quecksilber auf bis zu 42 Grad. Bereits am Wochenende steigen die Temperaturen merklich an. Liegen die Werte an diesem Freitag noch bei 33 Grad, werden am Samstag 35 Grad und am Sonntag 38 Grad erwartet.

Der Freitag startete in den meisten Regionen der Insel noch bewölkt. Im Laufe des Vormittags setzte sich dann aber überwiegend die Sonne durch. Die Temperaturen liegen derzeit in Palma bei 33 Grad, in Capdepera sowie am Kloster Lluc bei 31 Grad. In Alcúdia steigt das Quecksilber nur auf 29 Grad. Doch schon am Samstag wird es heißer auf der Baleareninsel. Wer die Möglichkeit hat, sollte den Strand oder das Schwimmbad aufsuchen. Auch empfiehlt es sich, stets ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Am Sonntag wird der spanische Wetterdienst dann vermutlich die erste Warnstufe wegen Hitze herausgeben. Ab einem Wert von 36 Grad gilt in der Regel auf den Balearen die Warnstufe Gelb. Ab Montag wird es dann noch wärmer. In einigen Regionen kann dann die 40-Grad-Marke geknackt werden, am Dienstag erreichen die Werte bis zu 42 Grad. Ab Mittwoch sollen die Temperaturen laut aktuellen Prognosen des spanischen Wetterdienstes wieder zurückgehen. Dann pendeln sich die Temperaturen bei 34 Grad ein. Auch nach Sonnenuntergang bleibt es warm auf der Insel. Zu erwarten sind tropische Nächte bei Werten um die 25 Grad. Für alle, die sich nach einem erholsamen Schlaf sehen, hat die MM-Redaktion einige Tipps vorbereitet.