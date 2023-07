Es herrscht Knappheit an einheimischen Honig- und Wassermelonen mitten im Sommer auf Mallorca. Sowohl großen Supermärkte als auch kleine Händlern gehen diese Früchte aufgrund der Regenfälle im Mai und Anfang Juni derzeit aus. Das wurde an diesem Freitag vom lokalen Fruchtlieferanten Terracor bestätigt. Die Produktion soll daher zehn Tage pausieren. Der Verkauf soll erst wieder in etwa anderthalb Wochen aufgenommen werden, sobald neue Früchte reif sind.

Auch die Möglichkeit, Melonen vom Festland auf die Baleareninsel zu importieren, scheint kompliziert zu sein. Denn: Einige große Anbaugebiete haben aufgrund von Wassermangel nicht gesät, und ein anderes wichtiges Anbaugebiet, wie Murcia in Südspanien, wurde vor knapp anderthalb Monaten von einem Hagelsturm heimgesucht, der die Produktion in Großteilen zerstört hätte, erklärte Matias Adrover von Terracor am Freitag in einem Gespräch mit der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Die momentane Melonen-Knappheit bestätigt auch Jaume Pocoví, Mitglied der balearischen Bauernvereinigung "Unió de Pagesos". Demnach wurden die Sorte "melones marinas" in Palmas Großmarkt Mercapalma für zwei Euro verkauft. "Ein hoher Preis, den man noch nie gesehen hat", so Pocoví.

Die Handelskette Mercadona bestätigte am Freitag, dass der witterungsbedingte Mangel an Melonen die gesamte Kette beeinträchtigt. "Wir haben nicht genug Früchte, um das Produkt derzeit anzubieten." Die Kette Hiper Centro bestätigte ebenfalls, dass die Importe in dieser Woche geringer ausfallen werden.