Mallorca hat bei der diesjährigen Verleihung des Architekturwettbewerbs European Property Award einmal mehr abgeräumt. Die Apartmentanlage XO Residences in Palmas Stadtviertel Nou Llevant holte in den beiden Kategorien Best Architecture Multiple Residence, Residential Development 20+ Units und Sustainable Residential Development insgesamt drei Auszeichnungen, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag.

Federführend beim Design der Wohnanlage war das Architekturbüro CMV Architects, das seinen Sitz in Palma hat. Die vielköpfige Jury des prestigeträchtigen Wettbewerbs, die sich aus mehr als 90 Experten der Branche zusammensetzt, musste in diesem Jahr aus über 1000 eingereichten Projekten wählen. Bei der Jury kamen insbesondere der begrünte Zugang über eine großzügig angelegte Gartenanlage und die zahlreichen Grünzonen mit Baumbestand an, die sich über die terrassenartig angelegte Wohnanlage verbreiten. XO Residences erhielt damit ihre erste Auszeichnung, bevor der erste Bewohner eingezogen ist. Die Bauarbeiten befinden sich gegenwärtig in der Endphase.