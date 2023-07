Ab und an kommt es auf Mallorca angesichts von Unwissenheit oder Missverständnissen zu Nickeligkeiten zwischen Deutschen und Spaniern. Der MM-Leser Michael Schmidt (Name von der Redaktion geändert) berichtete über ein Erlebnis, das ihn aufgeregt hat. Er war mit dem Überlandbus von Felanitx nach Palma gefahren und hatte den Fahrschein dort beim Einsteigen mit seiner Bankkarte bezahlt. Schließlich bekommt man dann einen Rabatt von 40 Prozent.

Als Schmidt dann beim Umsteigen an der Plaça d’Espanya in Palma in Richtung Flughafen wieder so vorgehen wollte, teilte ihm der Fahrer des EMT-Busses mit, dass das nicht möglich sei. „Alle Menschen mit Trolley, Koffer oder ohne Spanischkenntnisse wurden harsch aufgefordert, mit Bargeld zu zahlen”, so Schmidt. „Als ich mitteilte, dass ich mich weigern würde, sprang der Fahrer auf und brüllte mich an: Problem? Problem?”

Schmidt vermutete, der Mann wolle die Unwissenheit der Ausländer ausnutzen und sich die Euros heimlich in die Tasche stecken. Zumal er zunächst keine Fahrscheine ausdruckte. Das tat er erst, als Schmidt sich anschickte, ihn mit dem Handy zu fotografieren. In diesem Fall war der Deutsche jedoch einem Irrtum aufgesessen. In Palmas Stadtbussen kann man nur in bar bezahlen, wenn man keine Targeta Ciutadana besitzt.