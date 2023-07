Es dürfte kaum etwas Schlimmeres geben, als den Tod seines eigenen Kindes mitzuerleben. Inka und Ralph Orth verloren ihre Tochter Johanna vor genau zwei Jahren bei der verheerenden Flut im Ahrtal. Als die Wassermassen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 plötzlich in ihrer Wohnung über Johanna hineinbrachen, konnte sie die Wohnungstür nicht mehr öffnen. Panisch erreichte die damals 22-Jährige ihre Eltern per Handy in Andratx. Inka und Ralph Orth hörten die letzten Rufe ihrer Tochter am Telefon, bis die Leitung schließlich abbrach. Zwei Tage später wurde Johanna tot im Keller ihrer Wohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler geborgen. Wie die Familie nun mit dem Schmerz umgeht und wie Johanna im Alltag der Mutter unvergessen bleibt, hat MM in Erfahrung gebracht.

„Im Juni 2021 feierten wir noch gemeinsam ihren Geburtstag in unserem Haus in Andratx. Wer hätte gedacht, dass das unser letzter gemeinsamer Aufenthalt auf Mallorca sein sollte”, sagt Inka Orth, als sie mit zitternder Stimme die Geschehnisse Revue passieren lässt und erzählt, dass sie mit ihrer Tochter bereits im zarten Alter von vier Wochen das erste Mal nach Mallorca gereist war. Johanna sei hier praktisch groß geworden. „Sie hatte uns im Juli 2021 nicht mit auf die Insel begleitet, weil sie Prüfungen absolvieren musste”, so die Mutter. Denn gerade hatte sie ihren Meistertitel als Konditorin in der Tasche und wollte voller Tatendrang ein Café eröffnen, als die Flutwelle sie aus dem Leben riss.

Sabine Ulrich, beste Freundin der Familie Orth, hatte sich 2022 etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zum Todestag Johannas bastelte sie mit Freunden und Familie weiße Schmetterlinge, die sie am 14. Juli an der Playa de Palma auf die Mauern der Promenade drapierte, mit Steinchen beschwerte oder einfach zwischen Blumen und Büsche steckte. Auf vielen stand Johannas Name, Geburts- und Todestag und Hashtags wie #Flut2021, #Ahrtal und #Solidahrität. So sollte Johanna ein Gruß gesandt werden.

Weiße Schmetterlinge erinnern auf Mallorca an Johanna Orth.

Als eine Residentin bei einem Spaziergang an der Playa schließlich einen der Schmetterlinge erblickte, wurde sie neugierig und stieß bei Nachforschungen schnell auf den Podcast „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?”, der von Johannas Umfeld ins Leben gerufen worden war. Sie schrieb daraufhin einen anrührenden Brief mitsamt des Schmetterlings an die Podcast-Redaktion, mit der Bitte, Brief und Papierfalter an Familie Orth weiterzuleiten. Dieser symbolische Akt und die Fotos der vielen Schmetterlinge auf Mallorca hatten Johannas Familie sehr bewegt und erfreut. Denn der Schmetterling hatte für sie eine besondere Bedeutung erlangt.

Mutter Orth erklärt: „Immer, wenn mir ein Schmetterling, egal in welcher Form begegnet, tröstet es mich ungemein, und ich fühle mich ein wenig besser.” Sie erzählt, was sie erlebte, als sie damals Johannas Beisetzung plante: „Ich saß mit Johannas bester Freundin bei geöffnetem Fenster am Küchentisch, als plötzlich ein weißer Schmetterling hereinflog und sich wie selbstverständlich auf die Hand der Freundin setzte und keine Anstalten machte, wieder wegzufliegen.” Sie berichtet, wie Freundin Franzi begann, mit dem Falter zu reden und alle das Gefühl hatten, Johanna nahe zu sein. „Das hört sich jetzt bestimmt etwas mystisch an. Aber seitdem begegnet mir, wenn mich die Trauer überkommt, oder an symbolischen Tagen, wie zum Beispiel ihrem Geburtstag, ein Schmetterling”, so Orth.

Auch zwei Jahre nach der Katastrophe hält die Trauer an. Familie Orth ist sicher, dass man die Katastrophe hätte verhindern können. „Johannas Tod war komplett unnötig”, ist auch Sabine Ulrich überzeugt. Doch die Freundin will nicht inaktiv sein. An diesem 14. Juli möchte Sabine Ulrich so viele Menschen wie möglich dazu animieren, Johanna und allen anderen Flutopfern in Form eines Schmetterlings zu gedenken. „Es ist gar nicht nötig, einen Schmetterling zu basteln”, sagt sie. Es reiche aus, mit einem Stöckchen oder ähnlichem einen solchen Falter etwa am Strand in den Sand zu malen. Dann mit dem Handy ein Foto davon machen und an die E-Mail-Adresse su@sabine-ulrich.de senden.

Die Freundin sammelt dann alle Bilder und stellt eine Collage zusammen, die sie Johannas Eltern zukommen lassen wird. Im Gespräch mit MM betont Ulrich: „Wenn es doch so einfach sein kann, jemandem ein bisschen Trost zu spenden, ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und einer tragisch aus dem Leben gerissenen jungen Frau Respekt zu zollen, dann möchten bestimmt auch viele Leser die Gelegenheit ergreifen, um Johanna und die anderen Todesopfer ein Stück weit in diesen Symbolen wieder aufleben zu lassen”. Sie hält einen Moment inne. Dann sagt sie: „Lassen wir doch mit dieser kleinen Geste Johanna noch einmal fliegen. Geben wir der Katastrophe ein Gesicht. Und zeigen wir allen Familien der Flutopfer, dass sie nicht vergessen sind.”