Der Fall erschüttert derzeit ganz Mallorca: Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen an der Uferpromenade in Palma eine Joggerin frontal angefahren und schwer verletzt. Anschließend setzte er seine Fahrt unvermittelt fort, ehe er wenige hundert Meter weiter gegen eine Wand fuhr. Das Opfer, das aufgrund des Aufpralls meterweit durch die Luft geschleudert worden war, wurde mit schwersten Verletzungen ins Universitätskrankenhaus Son Espases eingeliefert. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Unfallfahrer noch am Nachmittag fest.

Der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge saß der Mann mit 0,6 Promille Alkohol am Steuer. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Donnerstag seine vorübergehende Freilassung an. Der 25-Jährige muss sich demnächst vor Gericht wegen schwerer Körperverletzung, Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahrerflucht verantworten. Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr am Paseo Marítimo auf Höhe der Kathedrale. Dem Unfallprotokoll der Guardia Civil zufolge wartete die Joggerin auf dem Gehweg bei Rot auf das Umschalten der Ampel. In diesem Moment verlor der mutmaßliche Unfallfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der Joggerin. Die Frau blieb daraufhin bewusstlos am Boden liegen. Herbeigerufenen Rettungskräfte stabilisierten das Opfer und brachten es ins Krankenhaus. Der Zustand der Frau wurde am Donnerstag als lebensgefährdend eingestuft.