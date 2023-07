Nach dem Unfalltod einer Deutschen an einer Fußgängerampel in Palma de Mallorca fahndet die Polizei weiterhin mit Hochdruck nach dem Verursacher, dem Fahrer eines dunklen BMW, der nach dem Unfall Fahrerflucht beging. Dabei helfen sollen nun mehrere Überwachungskameras, die an der Ampelanlage an der Stadteinfahrt nahe des Kongresspalast angebracht sind.

Unterdessen ist ein trauriges Detail aus der Unfallnacht bekanntgeworden. Wie das Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtet, tauchte der Freund des Opfers am Unfallort auf, nachdem seine Freundin nicht mehr nach Hause gekommen war. Zunächst auf Deutsch fragte er die Polizisten, ob sie eine Information über deren Verbleib hätten. Auf Englisch teilten diese dem Mann daraufhin mit, dass seine Partnerin bei dem Crash verstorben war. Er wurde im Anschluss von einem Psychologen betreut, der ihn in die gemeinsame Wohnung begleitete. Bei dem Paar soll es sich laut "Crónica Balear" um Urlauber handeln, die in der Nähe des Unfallorts eine Wohnung angemietet hatten. Gleich neben dem Fußgängerüberweg befinden sich der kleine Fischerhafen von Portixol und der Stadtstrand Ca'n Pere Antoni.