Ein schwarzer 3er-BMW, nicht aufgemotzt, geradezu unspektakulär – abgestellt am Rande eines Ackers. Das ist der Unfallwagen, mit dem am frühen Sonntagmorgen an einer Fußgängerampel auf Mallorca eine 36-jährige Deutsche überfahren und getötet wurde. Die Guardia Civil de Tráfico (Verkehrspolizei) hat am Montag ein entsprechendes Bild veröffentlicht. Es zeigt das Fahrzeug mit einer beschädigten Motorhaube und einer kaputten Frontscheibe.

Der Unfallfahrer hatte sich am Montag den Behörden gestellt, nachdem diese auf Grundlage von Zeugenaussagen und der Auswertung von Verkehrskameras auf seine Spur gestoßen waren. Im Anschluss stießen die Ermittler dann auch auf das Fahrzeug, das der Verursacher nach dem tödlichen Crash in der Nähe des Kongresspalasts einfach am Straßenrand eines Feldwegs abgestellt hatte. Mittlerweile wurde auch bekannt, dass der Unfallfahrer 28 Jahre alt ist und bei dem Crash auch einen 27 Jahre alten Beifahrer hatte. Der Fahrer wurde von der Polizei festgenommen. Ihm droht ein Verfahren wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung sowie fahrlässiger Tötung. Der Beifahrer könnte wegen Mithilfe angeklagt werden, weil er den Vorfall verheimlicht hatte.