Eine große Palme ist am Montagmorgen am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca umgefallen und hat ein geparktes Fahrzeug unter sich zerquetscht. Die Aufnahme einer Videokamera aus einem Geschäft in der Gegend zeigt, wie der Baum umfällt und das Auto trifft, das erst zehn Minuten zuvor von einem Arbeiter auf dem Paseo Marítimo geparkt worden war.

Wie Anwohner gegenüber der MM-Schwestzeitung "Ultima Hora" bestätigten, hatten sie das Rathaus von Palma bereits vor einer Woche gewarnt, dass die Palme aus unbekannten Gründen plötzlich umgeknickt sei und eine Gefahr darstelle. Dort blieb man aber offenbar untätig. Am Montag stürzte die Palme dann schließlich um, wobei sie nicht nur eines, sondern mehrere geparkte Autos in Mitleidenschaft zog und sowohl die Passanten als auch die Arbeiter des nahegelegenen Betriebs erschreckte. Glücklicherweise wurden keine Personenschäden gemeldet.