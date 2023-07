Während so mancher Mallorca-Gourmet noch immer nicht den Verlust des Traditionsrestaurants Es Racó d'es Teix verdaut hat, bahnt sich in dem rustikalen Steinhaus in Deià bereits die Fortsetzung an. Ein Es Racó d'es Teix 2.0 sozusagen. Die Pfannen und Kochtöpfe werden dort in Zukunft die drei Töchter des Familienpatriarchen und Sternekochs Josef Sauerschell schwingen. Der Oberfranke, der dem Familienunternehmen gut zwei Jahrzehnte vorstand, ging vor wenigen Wochen in den verdienten Ruhestand.



Am kommenden Freitag soll es offiziell losgehen in den Räumen des ehemaligen Es Racó d'es Teix, unter zwar unter dem Namen Ca ses Sauerschell's. Der Familienname soll hochgehalten werden und als Qualitätssiegel ein Zeichen setzen. Das Sagen haben dann die vier Frauen aus dem Hause Sauerschell – die Töchter Inés, Tamara und Yquem sowie deren Mutter Leonor Payeras. Sterne will das weibliche Quartett nicht vom Speisehimmel holen, vielmehr schwebt dem Nachwuchs ein "entspannteres Konzept" vor. Nach Vorstellung von Inés Sauerschell soll das Restaurant ein "Ort sein, in dem die Terrasse, das Essen und die Begleitung genossen werden". Dazu ein Aperitif und eine unprätentiöse Küche. Klingt ganz danach, als wollten sich die Töchter und die Mutter von ihrem Vater bewusst absetzen.



Josep Sauerschell kam seinerzeit 1985 nach Mallorca, um sich um die Küche des prestigeträchtigen Restaurants El Olivo zu kümmern. Etliche Jahre später, um die Jahrtausendwende, eröffnete der gebürtige Oberfranke sein eigenes Restaurant auf der Insel, das Racó d'es Teix im malerischen Deià. Dort bewirtete er neben unzähligen Stammgästen auch Prominente wie den abgedankten spanischen König Juan Carlos.



Das Ca ses Sauerschell's öffnet mittwochs bis samstags von 18 bis 23.30 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr.