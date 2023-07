Ein Airbus A 319-111 der Fluggesellschaft Easyjet, der zwischen Venedig und Ibiza unterwegs, hat am Dienstag außerplanmäßig auf Mallorca landen müssen. Grund dafür war nach Angaben von Fluglotsen ein Notfall an Bord. Ein Besatzungsmitglied habe über akute gesundheitliche Probleme geklagt, und deswegen habe die Maschine schnell landen müssen.

⚠️ La tripulación del vuelo procedente de Venecia con destino Ibiza declara emergencia por problema médico de uno de los miembros de la tripulación, desviandose a #Palma. Máxima prioridad. Se cambia configuración de pistas para agilizar la operación cancelando temporalmente los… pic.twitter.com/R5ZIufLglU — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) July 18, 2023

In Son Sant Joan kam es bei den Abflügen zeitweise zu Verspätungen. Der Flug hatte die Nummer EJU4073 und war am Dienstagmorgen in Italien gestartet. Mit Easyjet kommt man von den Balearen aus zu allen möglichen Zielen in Europa. Von Mallorca aus werden unter anderem die deutschen Airports Hamburg und Berlin angeflogen.

Neben Easyjet gibt es noch andere Billigfluggesellschaften, die zwischen dem europäischen Festland und den Balearen unterwegs sind, darunter Ryanair, Eurowings und Volotea. Auch die neue Airline Marabu, die inzwischen laut www.aerotelegraph.de über ein zweites eigenes Flugzeug verfügt, ist in dem Markt mittlerweile aktiv.