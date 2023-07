Mitglieder der linken katalanistischen Splittergruppe "Arran" haben im Zentrum von Palma de Mallorca Sprühattacken auf mehrere Luxusimmobilien-Büros verübt. Auf Fensterscheiben wurden in roter Farbe die Sprüche "Spekulanten raus" und "keine Spekulanten mehr" geschmiert. Ein weiterer lautete: "Die Stadt ist für die, die sie bewohnen."

"Arran" war vor der Corona-Pandemie mit mehreren Attacken, die international beachtet wurden, in Erscheinung getreten: Im August des Jahres 2017 stoppten einige Maskierte einen Touristenbus mit britischen Urlaubern, zerstachen die Reifen und sprühten Slogans an die Seiten. Im selben Sommer entzündeten Mitglieder der Gruppe im Hafen von Palma neben Luxusrestaurants Bengalos und verschreckten so Touristen.

Vor allem teure Mieten und sonstige hohe Preise verärgern einheimische und ausländische Inselresidenten zunehmend. Auch die touristische Massifizierung ist nicht wenigen ein Dorn im Auge. Allgemein jedoch gibt es nur sehr wenige extremistische Mallorquiner, die bereit sind, andere Menschen anzugreifen. "Arran" besteht hauptsächlich aus radikalen Jugendlichen.