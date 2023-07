Erneut ist auf Mallorca ein Mensch überfahren worden. In der Nacht zum Donnerstag überfuhr ein TIB-Überlandbus in der Nähe von Port d'Alcúdia am "Cavall-Kreisverkehr" einen Radfahrer. Medienberichten zufolge starb der Mann sofort. Schnell herbeigeeilte Helfer versuchten ihn zwar wiederzubeleben, aber dies nützte nichts.

Es handelt sich um den zweiten tödlichen Unfall in der Region innerhalb einer Woche: Am vergangenen Montag war bei Alcúdia am Kilometer 39 der Ma-13 der britische Fahrer eines Geländewagems auf die linke Spur geraten und dort frontal mit einem 44 Jahre alten Motorradfahrer zusammengestoßen, der noch am Unfallort starb.

Was den gesamten Juli anbelangt, so kamen auf der Insel bislang acht Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, viel mehr als üblich. Bevor der Radfahrer überfahren wurde, hatte dieses Schicksal bereits vier andere Personen ereilt, darunter eine Deutsche am Kongresspalast von Palma, die dort am Paseo Marítimo überfahren worden war.