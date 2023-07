Am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca ist ein vor der deutschen Justiz geflohener Krimineller festgenommen worden. Der Mann soll sich auf den Diebstahl von Fahrzeugen und deren anschließenden Export nach Osteuropa spezialisiert haben. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Delinquent versucht, mit drei gefälschten Pässen auf die Insel einzureisen.

Der Festgenommene, der in Auslieferungshaft nach Deutschland sitzt, war auf der Flucht vor den deutschen Behörden. Im März 2022 war er von der Polizei am Steuer eines gestohlenen BMWs in der Stadt Riesa im sächsischen Landkreis Meißen angehalten worden. Nach einer rasanten Verfolgungsjagd ließ er das Luxusfahrzeug auf einem Feld stehen und flüchtete zu Fuß. Die Beamten verloren daraufhin seine Spur.

Der Mann wird in Deutschland neben dem Handel mit gestohlenen Fahrzeugen auch wegen bewaffneten Raubüberfällen in den Städten Neuhof und Leipzig gesucht. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.