An der Playa de Muro, im Norden von Mallorca, ist am Sonntagnachmittag ein toter Delfin angespült worden. Badegäste entdeckten den Kadaver des Tieres, der sich bereits in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befand. Eine Privatperson informierte daraufhin das Palma Aquarium, die für die Beseitigung angespülter Meerestiere zuständig ist.

Ersten Untersuchungen zufolge soll es sich um ein 2,68 Meter großes Männchen handeln. Laut der Techniker des Palma Aquariums starb der Delfin eines natürlichen Todes. Das Tier wurde schließlich vom Strand entfernt. Die Stiftung Palma Aquarium teilte mit, dass bei dem Fund eines Delfins oder anderem Meerestieres zunächst die Notrufnummer (112) gewählt werden sollte. Bei dem Fund eines noch lebenden Tieres wird empfohlen, sich vorsichtig zu nähern und das oftmals geschwächte Tier nach Möglichkeit über Wasser zu halten. Wenn es sich außerhalb des Wassers befindet, sollte es an einen schattigen Platz transportiert und auf die Ankunft der Mitarbeiter gewartet werden.