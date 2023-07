Bei einem nächtlichen Überfall auf einen 24-Stunden-Supermarkt in Palmas Innenstadt ist der Sohn des Inhabers durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Nach Darstellung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der Raubüberfall in der Nacht zum Dienstag um 1.23 Uhr. Zwei bislang unbekannte Täter hätten dem 20-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten und ihn aufgefordert, die Kasse zu öffnen. "Mein Sohn schubste einen der Täter zur Seite, worauf ihm der andere von hinten das Messer in den Rücken rammte", gab der Inhaber des Geschäftes später gegenüber der Polizei zu Protokoll. Das Opfer habe dabei eine zwölf Zentimeter tiefe Stichwunde erlitten, die jedoch kein überlebenswichtiges Organ in Mitleidenschaft gezogen habe.

An Diebesgut ließen die beiden Täter letztlich nichts mitgehen. Aufgeschreckt von den Hilferufen des 20-Jährigen ergriffen sie rasch die Flucht, nachdem sie den Sohn des Inhabers in den Rücken gestochen hatten. Die Nationalpolizei nahm die Ermittlungen bereits auf und wertet gegenwärtig das Videomaterial der Überwachungskamera aus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden nicht maskierten Tätern verlief ergebnislos. "Ich wünschte, sie hätten das Geld aus der Kasse genommen und meinem Sohn nicht in den Rücken gestochen", sagte ein sichtlich aufgebrachter Geschäftsinhaber unmittelbar nach dem Vorfall. Der 20-Jährige wurde von den Rettungskräften ins Universitätskrankenhaus Son Llàtzer gebracht und dort notoperiert. Um sechs Uhr morgens konnte er Medienberichten zufolge bereits die Klinik verlassen.