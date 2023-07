Für Spaniens König Felipe VI. hat am Mittwoch sein traditioneller Sommerurlaub auf Mallorca begonnen. Nach einer letzten Unterredung mit Ministerpräsident Pedro Sánchez hob der Monarch in Madrid mit Ziel Palma ab, meldete MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Dort quartierte sich der König wie gewohnt im Palacio de Marvivent in der Cala Mayor ein. Trotz der Ferien wird Felipe VI. auf Mallorca verschiedene offizielle Termine wahrnehmen. Bereits am Donnerstag ist ein Treffen mit der neuen balearischen Regierungschefin Marga Prohens sowie dem Parlamentspräsidenten Gabriel Le Senne vorgesehen. Im Anschluss sollen Gespräche mit Palmas neuem Bürgermeister Jaime Martínez und dem Präsidenten des Inselrats, Llorenç Galmés, stattfinden.

Wie schon sein Vater, der abgedankte König Juan Carlos I., ist Felipe VI. ein leidenschaftlicher Segler. Den Auftakt zur diesjährigen Regatta Copa del Rey Mapfre am 31. Juli will der König daher an Bord des Marine-Seglers Aifos miterleben. Wie oft er sich dort bis zum Schlusstag der Regatta sehen lassen wird, bleibt abzuwarten. Die Siegerehrung jedenfalls führt Felipe VI. an. Apropos Juan Carlos I, dass sich Vater und Sohn in diesem Sommer persönlich treffen, ist offiziell nicht geplant. Während Felipe VI. durch balearische Gewässer segelt, tut es ihm sein Vater Juan Carlos auf dem Atlantik in Galicien gleich. Zur Erinnerung: Aufgrund zahlreicher Affären verlegte der abgedankte König im August 2023 seinen Wohnsitz in die Vereinigten Arabischen Emirate. Das spanische Königshaus gab am Mittwoch unterdessen nicht bekannt, wann Königin Letizia mit den gemeinsamen Töchtern Leonor und Sofía auf Mallorca eintreffen werden. Für den kommenden Sonntag hat sie aber bereits ihre Teilnahme an der Schlussveranstaltung des Atlántida Mallorca Film Festivals zugesagt. Hingegen verweilt Königin Sofia, die Mutter von Felipe VI., seit mehreren Tagen auf der Insel.