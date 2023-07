Ein Sicherheitsmitarbeiter liest feiernden Hotelgästen die Leviten und avanciert ungewollt innerhalb weniger Stunden zu einem Internetstar: Die Story dahinter ist schnell erzählt und hat die üblichen Zutaten: eine Gruppe partysüchtiger junger Männer, reichlich Alkohol, ein Hotel in Magaluf. So weit, so gut. Die Gäste aus Nordeuropa rechneten aber offenbar nicht mit dem Engagement des Sicherheitsmitarbeiters, einem Spanier im fortgeschrittenen Alter und mit nur rudimentären Englischkenntnissen. Letztere reichten aber aus, um sich im Hotelzimmer der spärlich bekleideten Briten Gehör zu verschaffen. "In the morning, in the wowww. Perfecto, perfecto my friend. Muy bien, ok. Six or seven in the morning, familys and babys sleeping. In telephon the recepción", gibt der wackere Mitarbeiter eine Kostprobe seines besten Spanglish'.

Und nun auf Deutsch. Andere Gäste, darunter offenbar mehrere Familien mit kleinen Kindern, hatten sich augenscheinlich an der Rezeption über den von den Briten verursachten Lärm beschwert. Der Sheriff de Magaluf, wie ihn viele Twitter-Nutzer in den Kommentaren respektvoll bezeichneten, habe sich nicht lange bitten lassen, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Umgehend habe er die jungen Briten in ihrem Zimmer aufgesucht und ihnen in einem freundlichen, aber bestimmten Ton klargemacht, dass sie die Grenze überschritten hätten. Ähnliche Nachrichten Der Partytourismus ist zurück: Ausnahmezustand im Küstenort Magaluf Nach der kurzen Standpauke drehte sich der Sheriff de Magaluf auf dem Absatz um und schreitete mit stolz geschwellter Brust aus dem Zimmer. Auf dem Video, das bereits mehr als 14 Millionen Aufrufe verzeichnete, ist dann noch zu hören, wie sich einer der Anwesenden kleinlaut für das Benehmen der Gruppe entschuldigte. Im Anschluss lud er das Video bei Twitter hoch. Mission accomplished.