Ein Beamter der Guardia Civil ist im Partyviertel Santa Catalina in Palma de Mallorca von mutmaßlichen Dieben derart schwer verletzt worden, dass er um sein Augenlicht fürchten muss. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitag meldete, hatte sich der äußerst gewalttätige Vorfall bereits am 5. Juli ereignet.

Der Mann, der außer Dienst war und mit seinem Auto losfahren wollte, hatte dem Bericht zufolge eine Touristin auf der Straße liegend vorgefunden. Daneben saßen weitere englisch sprechende und weinende Urlauberinnen und machten den Polizisten darauf aufmerksam, dass sie bestohlen worden seien. Sie zeigten dem Beamten zwei Verdächtige. Der Polizist verfolgte die Männer und wurde daraufhin von einem über zugerichtet. Dem Guardia Civil wurde nicht nur fast ein Auge herausgeprügelt, auch ein Wangenknochen wurde ihm gebrochen. Im Augenblick wartet er im Krankenhaus auf eine Operation. Lokalpolizisten, die am 5. Juli am Tatort aufgetaucht waren, konnten den Schläger und die andere Person nicht ausfindig machen. Nach den Kriminellen wird deswegen weiter gefahndet. In Santa Catalina geht es seit Jahren vor allem nachts recht ungezügelt zu. Das liegt daran, dass es dort zahlreiche Kneipen und Diskotheken gibt, die ein vor allem jugendliches Publikum anziehen. Da es dort viele Touristen hinzieht, gibt es auch Kriminelle. Das Viertel war früher ein eher ruhiges Fischer-"Barrio", bevor sich zunehmend Ausländer einkauften.