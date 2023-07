Nach dem Umkippen eines großen Krans in Manhattan sind einige aus Mallorca stammende Urlauber mit dem Schrecken davongekommen. Die Feriengäste, darunter der ehemalige leitende Mitarbeiter der Lokalpolizei von Palma, Toni Vera, mussten nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aus ihrem Hotel evakuiert werden. Der Kran hatte zunächst Feuer gefangen.

Man sei gerade von einem Ausflug aus Washington nach New York zurückgekehrt, als man bemerkt habe, dass Polizisten Straßen absperrten, so Toni Vera. Zunächst habe man ein Attentat vermutet, doch später sei den Insulanern der Vorfall mit dem Kran geschildert worden, so Toni Vera, der früher das Polizeirevier in Palmas Stadtteil San Fernando geleitet hatte.

Unterdessen verbreitete der ehemalige Spitzenpolizist ein Foto, das ihn mit einem Kollegen im "Big Apple", wie New York genannt wird, zeigt. Das Bild wurde von "Ultima Hora" verbreitet. Beide berühren sich mit den Fäusten.