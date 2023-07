Die spanische Nationalpolizei hat auf Mallorca einen Instagram-Account ausfindig gemacht, in welchem sich kriminelle Jugendliche verabreden, gegen andere Menschen gewalttätig zu werden. Bei den Personen handelt es sich laut einer Pressemitteilung um Südamerikaner und Spanier mit südamerikanischen Wurzeln. Die Delinquenten veröffentlichten dort zudem Handyfotos von Rangeleien auf Straßen, in Schulen oder in TIB-Überlandbussen.

Im Zusammenhang mit der Entdeckung dieses gefährlichen Accounts nahmen Nationalpolizisten am vergangenen Mittwoch zwei 19-jährige Kolumbianer in der Straße Jacint Verdaguer in Palma fest. Anwohner hatten auf eine Schlägerei in der Gegend aufmerksam gemacht. Die Jugendlichen waren offenbar zuvor mit E-Scootern vom Ses-Estacions-Park losgefahren und hatten sich dann wohl auf ihr Opfer gestürzt, das schwer verletzt wurde und auch einen Zahn verlor.

In den vergangenen Jahren hat sich in Palma, aber auch in anderen Orten der insel eine kriminelle Jugend-Subkultur herausgebildet. Die Jugendlichen schließen sich zu Banden zusammen, bekämpfen sich gegenseitig und greifen auch Unbeteiligte an. Als unsicher gelten in den Nachtstunden die Gegend um den Intermodal-Bahnhof, der Parc de la Mar und der Paseo Marítimo.