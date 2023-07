Nach monatelangen Ermittlungen hat die Guardia Civil am Montag die endgültige Zerschlagung einer Einbrecherbande bekanntgegeben, der auf Mallorca mehr als 25 Hauseinbrüche in Santa Ponça und Andratx zur Last gelegt werden. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge nahm die Polizei vor wenigen Tagen in Barcelona zwei mutmaßliche Mitglieder des Familienclans "Lanzas Chilenos" fest. Zwei weitere mutmaßliche Bandenmitglieder waren den Fahndern bereits im vergangenen April in Calvià ins Netz gegangen.

Bei den jüngsten Festnahmen in Barcelona stellten die Ermittler neben 6.000 Euro Bargeld zahlreiche Beutestücke sicher, darunter Schmuck, Uhren, Designertaschen und elektronische Geräte im Wert von über 40.000 Euro. Unter den zwei Festgenommen befindet sich offenbar der Anführer der Bande. Die Polizei teilte weiter mit, dass die aus chilenischen Staatsbürgern bestehende Familienbande nicht nur in Spanien, sondern auch in Frankreich, Großbritannien und den USA kriminell aktiv gewesen sei. Aus Sicherheitsgründen hätten sich die Einbrecher nach einer gewissen Zahl von Beutezügen regelmäßig in ihr Heimatland zurückgezogen.